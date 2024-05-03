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GSL001481T
РОЗЕТКА телефонная RJ11, СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН
GSL001481T

РОЗЕТКА телефонная RJ11, СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН

Референс: GSL001481T
Линейка Glossa

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет сиреневый туман) розетки телефонной с разъёмом RJ11 предназначен для удобного и быстрого подключения вашего телефона, модема или факса к телефонной сети. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.

Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетки телекоммуникационные (телефон/компьютер)
Цветовая кодировка Да
Материал Пластик
Цвет изделия Сиреневый туман
Тип комплектации Механизм с накладкой
Основные характеристики
Серия Glossa Glossa
Цветовой оттенок lilac
Тип телефонной розетки RJ11 - Категория 3
Тип продукта телефонное розетка
Область применения связь
Дополнительные характеристики
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Маркировка цветовая кодировка
Вес нетто 0.055 кг
Тип монтажа утопленный
Количество разъемов (гнёзда) 1
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064812750421610.53.6 см. 0.056кг.
CAR
25шт.53606481275047239.28.9 см. 0.341кг.
BAG
320шт.6360648127504440.424.210.6 см. 1.547кг.
S01
3160шт.43606481275040401515 см. 8.97кг.
P12
41800шт.7360648127504112080110.4 см. 157.221кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Каталог
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Дата документа: 03/05/2024
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Размер 92.61 MB
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Официальные письма
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Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Техническая документация
Розетки компьютерные и телефонные серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 339.88 kB
Розетки компьютерные и телефонные серии Glossa
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