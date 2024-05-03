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GSL001485
РОЗЕТКА 2-я RJ11+RJ45,кат.5E,СИРЕНЕВЫЙ
GSL001485

РОЗЕТКА 2-я RJ11+RJ45,кат.5E,СИРЕНЕВЫЙ

Референс: GSL001485
Линейка Glossa

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет сиреневый туман) двойной розетки разъёмами RJ45 категория 5е и RJ11 предназначен для удобного и быстрого подключения вашего компьютера и телефона к соответствующим сетям. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.

Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетки телекоммуникационные (телефон/компьютер)
Цветовая кодировка Да
Материал Пластик
Цвет изделия Сиреневый туман
Тип комплектации Механизм с накладкой
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064812750591610.53.6 см. 0.072кг.
CAR
25шт.53606481275054239.28.9 см. 0.42кг.
S01
3160шт.43606481275057401515 см. 0.074кг.
BAG
320шт.6360648127505140.424.210.6 см. 1.861кг.
P12
41800шт.7360648127505812080110.4 см. 185.445кг.
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Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
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Размер 92.61 MB
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Размер 9.99 MB
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Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Техническая документация
Розетки компьютерные и телефонные серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 339.88 kB
Розетки компьютерные и телефонные серии Glossa
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GLOSSA 4-постовая РАМКА, горизонтальная, СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН
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