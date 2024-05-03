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GSL001489
РОЗЕТКА ТВ+RJ45 кат.5Е,СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН
GSL001489

РОЗЕТКА ТВ+RJ45 кат.5Е,СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН

Референс: GSL001489
Линейка Glossa

Двойная розетка TV и компьютерная RJ45, категории 5E. Цвет сиреневый туман. Степень защиты IP:20. Розетка, объединяющая в себе две функции позволит сэкономить место. Изделие относится к популярной серии электроустановочных изделий Glossa, которая сочетает в себе истинный французский дизайн, надежный немецкий стандарт механизмов и российские производственные традиции.

Спецификация
Технические характеристики
EC002605 Многофункциональные (мультимедийные) розетки
Количество радиоподключений (R) 0
Количество подключений спутник/телевизор (SAT/TV) 1
Установка в кабель-канал Нет
Количество гнезд 3.5мм (разъем Jack) 0
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064818132751610.53.6 см. 0.054кг.
CAR
25шт.239.28.9 см. 0.331кг.
BAG
320шт.2360648181327940.424.210.6 см. 1.505кг.
P12
41800шт.3360648181327612080110.4 см. 153.398кг.
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Дата документа: 31/05/2024
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Размер 9.99 MB
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Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Техническая документация
Розетка RJ45+TV серии Glossa
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 382.74 kB
Розетка RJ45+TV серии Glossa
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GSL001403
 
GLOSSA 3-постовая РАМКА, горизонтальная, СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН
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