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GSL001499
GLOSSA ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН
GSL001499

GLOSSA ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН

Референс: GSL001499
Линейка Glossa

Вывод кабеля Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет сирневый туман). - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.

Спецификация
Технические характеристики
EC000018 Розетки и накладки для передачи данных (мультимедиа)
Не содержит (без) галогенов Да
Защитное покрытие поверхности Необработанная
С надписью Нет
Суппорт (опорное кольцо) Нет
Основные характеристики
Тип упаковки Флоупак
Тип продукта Кабельный вывод
Комплектация изделия механизм
Цветовой оттенок lilac
Степень защиты ip IP20
Дополнительные характеристики
Количество в одном комплекте комплект из 10 шт.
Материал PC + ASA: cable entry
Соединения – клеммы without connection
Монтаж электропроводки Скрытый
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды при хранении 5-40 °C
Экологичность предложения
Директива ec rohs Анализируется
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064812832451610.54.8 см. 0.054кг.
CAR
25шт.53606481283240239.28.9 см. 0.33кг.
BAG
320шт.6360648128324740.424.210.6 см. 1.504кг.
P12
41800шт.7360648128324412080110.4 см. 153.348кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 46.3 мм
Высота 70.8 мм
Вес 0.053 кг
Ширина 70.8 мм
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