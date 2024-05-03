GLOSSA ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН
GLOSSA ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН
Референс: GSL001499
Вывод кабеля Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет сирневый туман). - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Технические характеристики
EC000018 Розетки и накладки для передачи данных (мультимедиа)
Не содержит (без) галогенов Да
Защитное покрытие поверхности Необработанная
С надписью Нет
Суппорт (опорное кольцо) Нет
Основные характеристики
Тип упаковки Флоупак
Тип продукта Кабельный вывод
Комплектация изделия механизм
Цветовой оттенок lilac
Степень защиты ip IP20
Дополнительные характеристики
Количество в одном комплекте комплект из 10 шт.
Материал PC + ASA: cable entry
Соединения – клеммы without connection
Монтаж электропроводки Скрытый
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды при хранении 5-40 °C
Экологичность предложения
Директива ec rohs Анализируется
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481283245
|16
|10.5
|4.8
|см.
|0.054
|кг.
CAR
|2
|—
|5
|шт.
|53606481283240
|23
|9.2
|8.9
|см.
|0.33
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|63606481283247
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.504
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|73606481283244
|120
|80
|110.4
|см.
|153.348
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 46.3 мм
Высота 70.8 мм
Вес 0.053 кг
Ширина 70.8 мм
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