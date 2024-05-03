GLOSSA 2-постовая РАМКА, горизонтальная, СОСНА
GLOSSA 2-постовая РАМКА, горизонтальная, СОСНА
Референс: GSL001502
Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет сосна) двухместная. Устанавливается в горизонтальном положении. Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.
Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 1
Количество модулей по горизонтали (для модульных серий) 2
Степень защиты (IP) IP20
Прозрачный Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201031697
|15.37
|8.28
|1.16
|см.
|0.022
|кг.
CAR
|2
|—
|5
|шт.
|4690201031703
|24.2
|10.7
|9.7
|см.
|0.174
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|14690201031700
|25.3
|41.6
|12.6
|см.
|0.867
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|115
|см.
|90
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Техническая документация
Рамки серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 362.5 kB
Рамки серии Glossa
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