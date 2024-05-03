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GSL001504
GLOSSA 4-постовая РАМКА, горизонтальная, СОСНА
GSL001504

GLOSSA 4-постовая РАМКА, горизонтальная, СОСНА

Референс: GSL001504
Линейка Glossa

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет сосна) четырёхместная. Устанавливается в горизонтальном положении. Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 1
Количество модулей по горизонтали (для модульных серий) 4
Степень защиты (IP) IP20
Прозрачный Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.469020103173429.578.281.16 см. 0.045кг.
CAR
25шт.469020103174110.240.87.2 см. 0.29кг.
BAG
320шт.1469020103174820.841.515.1 см. 1.331кг.
P12
41680шт.12080120 см. 122кг.
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Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Техническая документация
Рамки серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 362.5 kB
Рамки серии Glossa
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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