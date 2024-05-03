Продукты
GSL001511
GLOSSA 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, механизм, СОСНА
GSL001511

GLOSSA 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, механизм, СОСНА

Референс: GSL001511
Линейка Glossa

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет сосна) выключателя 1-клавишного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. Эргономичные клеммы расположены в два ряда: сверху и снизу.

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 38.5
Номинальный ток (A) 10
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010317587.087.083.85 см. 0.065кг.
CAR
210шт.469020103176524.420.79.5 см. 0.771кг.
BAG
320шт.1469020103176225.241.611.4 см. 1.73кг.
P12
41800шт.12080115 см. 165кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Выключатели и переключатели серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 487.33 kB
Выключатели и переключатели серии Glossa
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 28/05/2020 - 28/05/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
Назад Далее
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты
GSL001513
 
GLOSSA 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.1а, 10АХ, механизм, СОСНА
GSL001520
 
GLOSSA РОЗЕТКА двойная без заземления,16А, в сборе, СОСНА
GSL001524
 
GLOSSA РОЗЕТКА двойная с заземлением, 16А, в сборе, СОСНА
GSL001541
 
GLOSSA РОЗЕТКА без заземления, 16А, механизм, СОСНА
GSL001543
 
GLOSSA РОЗЕТКА с заземлением, 16А, механизм, СОСНА
Фильтры
Поиск
Корзина