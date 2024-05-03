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GSL001524
GLOSSA РОЗЕТКА двойная с заземлением, 16А, в сборе, СОСНА
GSL001524

GLOSSA РОЗЕТКА двойная с заземлением, 16А, в сборе, СОСНА

Референс: GSL001524
Линейка Glossa

Розетка двойная Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (в сборе, цвет сумеречный туман) с заземлением, без шторок подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. Двойная розетка позволяет подключить два устройства в одном месте.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.469020103181911.28.284.8 см. 0.076кг.
CAR
26шт.469020103182624.220.99.4 см. 0.572кг.
BAG
312шт.1469020103182325.341.511.5 см. 1.316кг.
P12
41080шт.12080117 см. 129кг.
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Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Розетки серии Glossa
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 323.87 kB
Розетки серии Glossa
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
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