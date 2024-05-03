GLOSSA РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, СОСНА
GLOSSA РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, СОСНА
Референс: GSL001545
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет сосна) розетки одинарной с заземлением и шторками подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. Эргономичные клеммы розеток расположены в один ряд.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201031871
|7.08
|7.08
|4.01
|см.
|0.068
|кг.
CAR
|2
|—
|5
|шт.
|4690201031888
|24.3
|10.5
|9.7
|см.
|0.41
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|14690201031885
|25.2
|41.2
|11
|см.
|1.813
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|115
|см.
|173
|кг.
Документы
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Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Розетки серии Glossa
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 323.87 kB
Розетки серии Glossa
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
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