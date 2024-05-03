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GSL001561
GLOSSA 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6, 10АХ, механизм, СОСНА
GSL001561

GLOSSA 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6, 10АХ, механизм, СОСНА

Референс: GSL001561
Линейка Glossa

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет сосна) переключателя 1-клавишного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. Переключатель позволяют управлять одним источником света с двух точек. Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. Эргономичные клеммы расположены в два ряда: сверху и снизу.

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 38.5
Номинальный ток (A) 10
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010319327.087.083.85 см. 0.068кг.
CAR
25шт.469020103194924.210.59.7 см. 0.413кг.
BAG
320шт.1469020103194625.441.411.1 см. 1.83кг.
P12
41800шт.12080115 см. 175кг.
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Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Рамки серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 362.5 kB
Рамки серии Glossa
Техническая документация
Выключатели и переключатели серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 487.33 kB
Выключатели и переключатели серии Glossa
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