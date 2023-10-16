Продукты
HM0004
Модуль расширения HD, 4VO
HM0004
HM0004

Модуль расширения HD, 4VO

Референс: HM0004
Линейка SystemeHD

Модуль расширения SystemeHD, 4VO, RS485 Modbus RTU BACnet MS/TP ~24В/=24В

Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040903003520.420.98.6 см. 0.426кг.
BAG
320шт.344426 см. 9.7кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
SystemeHD каталог 19.12.2022
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 768.29 kB
SystemeHD каталог 19.12.2022
Техническая документация
Руководство по эксплуатации на контроллеры HD и модули расширения HM торговой марки Systeme Electric, серии SystemeHD
Дата документа: 07/10/2024
Формат PDF
Размер 2.44 MB
Руководство по эксплуатации на контроллеры HD и модули расширения HM торговой марки Systeme Electric, серии SystemeHD
3D модели
HD0904 HM0004 HM0008 HM0704 HM0800 STEP модели.stp
Дата документа: 16/10/2023
Формат STP
Размер 6.91 MB
HD0904 HM0004 HM0008 HM0704 HM0800 STEP модели.stp
2D чертежи
CAD файлы SystemeHD в формате DWG.zip
Дата документа: 16/10/2023
Формат ZIP
Размер 6.05 MB
CAD файлы SystemeHD в формате DWG.zip
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