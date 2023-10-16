Модуль расширения HD, 4VO
Модуль расширения HD, 4VO
Референс: HM0004
Модуль расширения SystemeHD, 4VO, RS485 Modbus RTU BACnet MS/TP ~24В/=24В
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409030035
|20.4
|20.9
|8.6
|см.
|0.426
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|—
|34
|44
|26
|см.
|9.7
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
SystemeHD каталог 19.12.2022
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 768.29 kB
SystemeHD каталог 19.12.2022
Техническая документация
Руководство по эксплуатации на контроллеры HD и модули расширения HM торговой марки Systeme Electric, серии SystemeHD
Дата документа: 07/10/2024
Формат PDF
Размер 2.44 MB
Руководство по эксплуатации на контроллеры HD и модули расширения HM торговой марки Systeme Electric, серии SystemeHD
3D модели
HD0904 HM0004 HM0008 HM0704 HM0800 STEP модели.stp
Дата документа: 16/10/2023
Формат STP
Размер 6.91 MB
HD0904 HM0004 HM0008 HM0704 HM0800 STEP модели.stp
2D чертежи
CAD файлы SystemeHD в формате DWG.zip
Дата документа: 16/10/2023
Формат ZIP
Размер 6.05 MB
CAD файлы SystemeHD в формате DWG.zip
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик