Продукты
HMISGU101MEA
Графическая панель оператора 10,1", 1 порт Ethernet, металл, усовершенствованная
HMISGU101MEA
HMISGU101MEA

Графическая панель оператора 10,1", 1 порт Ethernet, металл, усовершенствованная

Референс: HMISGU101MEA
Линейка SystemeHMI

4-ядерный процессор 1.2G Cortex-A53, 1 ГБ DDR + 8 ГБ flash, 10.1" 16:9 1024*600, 16- цвет бита, 24 В постоянного тока, 3 Последовательных порта, 1 порт Ethernet, металлический корпус

Спецификация
Технические характеристики
EC001412 Графическая панель
Поддержка протокола PROFIBUS Нет
Количество HW-интерфейсов RS-485 2
Слот для карты памяти SD Да
Напряжение питания постоян. тока (DC) 9-28
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804090300042737.57.7 см. 1.872кг.
BAG
35шт.1468040903000141.339.529 см. 10.05кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог панели оператора SystemeHMI
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 6.01 MB
Каталог панели оператора SystemeHMI
Техническая документация
РЭ панелей оператора SystemeHMI
Дата документа: 13/08/2024
Формат PDF
Размер 536.08 kB
РЭ панелей оператора SystemeHMI
Д-ТР ТС-ЭМС
ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.78298_23
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 13/02/2023 - 12/02/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.78298_23
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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