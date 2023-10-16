Графическая панель оператора 10,1", 1 порт Ethernet, металл, усовершенствованная
Графическая панель оператора 10,1", 1 порт Ethernet, металл, усовершенствованная
Референс: HMISGU101MEA
4-ядерный процессор 1.2G Cortex-A53, 1 ГБ DDR + 8 ГБ flash, 10.1" 16:9 1024*600, 16- цвет бита, 24 В постоянного тока, 3 Последовательных порта, 1 порт Ethernet, металлический корпус
Спецификация
Технические характеристики
EC001412 Графическая панель
Поддержка протокола PROFIBUS Нет
Количество HW-интерфейсов RS-485 2
Слот для карты памяти SD Да
Напряжение питания постоян. тока (DC) 9-28
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409030004
|27
|37.5
|7.7
|см.
|1.872
|кг.
BAG
|3
|—
|5
|шт.
|14680409030001
|41.3
|39.5
|29
|см.
|10.05
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог панели оператора SystemeHMI
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 6.01 MB
Каталог панели оператора SystemeHMI
Техническая документация
РЭ панелей оператора SystemeHMI
Дата документа: 13/08/2024
Формат PDF
Размер 536.08 kB
РЭ панелей оператора SystemeHMI
Д-ТР ТС-ЭМС
ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.78298_23
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 13/02/2023 - 12/02/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.78298_23
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик