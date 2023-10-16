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HMISGU43P
Графическая панель оператора 4,3"
HMISGU43P
HMISGU43P

Графическая панель оператора 4,3"

Референс: HMISGU43P
Линейка SystemeHMI

Графическая панель оператора, 600 МГц, 4.3" 16 -9 800*480, 24-бит цвет, 2 последовательных порта, 24 В постоянного тока, пластиковый корпус.

Спецификация
Технические характеристики
EC001412 Графическая панель
Поддержка протокола PROFIBUS Нет
Количество HW-интерфейсов RS-485 1
Слот для карты памяти SD Нет
Напряжение питания постоян. тока (DC) 9-28
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040902737018.35.712.2 см. 0.326кг.
BAG
328шт.146804090273774138.528 см. 9.98кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог панели оператора SystemeHMI
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 6.01 MB
Каталог панели оператора SystemeHMI
Техническая документация
РЭ панелей оператора SystemeHMI
Дата документа: 13/08/2024
Формат PDF
Размер 536.08 kB
РЭ панелей оператора SystemeHMI
2D схемы
Общий вид и габаритные размеры HMISGU43P
Дата документа: 26/10/2023
Формат DWG
Размер 146.22 kB
Общий вид и габаритные размеры HMISGU43P
Каталог
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Дата документа: 25/09/2024
Формат PDF
Размер 3.01 MB
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
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