Графическая панель оператора 4,3"
Графическая панель оператора 4,3"
Референс: HMISGU43P
Графическая панель оператора, 600 МГц, 4.3" 16 -9 800*480, 24-бит цвет, 2 последовательных порта, 24 В постоянного тока, пластиковый корпус.
Спецификация
Технические характеристики
EC001412 Графическая панель
Поддержка протокола PROFIBUS Нет
Количество HW-интерфейсов RS-485 1
Слот для карты памяти SD Нет
Напряжение питания постоян. тока (DC) 9-28
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409027370
|18.3
|5.7
|12.2
|см.
|0.326
|кг.
BAG
|3
|—
|28
|шт.
|14680409027377
|41
|38.5
|28
|см.
|9.98
|кг.
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Тип документа
Каталог
Каталог панели оператора SystemeHMI
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 6.01 MB
Каталог панели оператора SystemeHMI
Техническая документация
РЭ панелей оператора SystemeHMI
Дата документа: 13/08/2024
Формат PDF
Размер 536.08 kB
РЭ панелей оператора SystemeHMI
2D схемы
Общий вид и габаритные размеры HMISGU43P
Дата документа: 26/10/2023
Формат DWG
Размер 146.22 kB
Общий вид и габаритные размеры HMISGU43P
Каталог
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Дата документа: 25/09/2024
Формат PDF
Размер 3.01 MB
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
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