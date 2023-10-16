Продукты
HMISGU70P
Графическая панель оператора 7"
HMISGU70P
HMISGU70P

Графическая панель оператора 7"

Референс: HMISGU70P
Линейка SystemeHMI

Графическая панель оператора, 4 ядра 1,2 ГГц, 7 ",16 -9 ,1024*600, 24-бит цвет, 24 В постоянного тока, 3 последовательных порта, пластиковый корпус.

Спецификация
Технические характеристики
EC001412 Графическая панель
Поддержка протокола PROFIBUS Нет
Количество HW-интерфейсов RS-485 2
Слот для карты памяти SD Да
Напряжение питания постоян. тока (DC) 9-28
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040902738724.97.118.1 см. 0.773кг.
BAG
310шт.1468040902738438.53828 см. 8.4кг.
Документы
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог панели оператора SystemeHMI
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 6.01 MB
Каталог панели оператора SystemeHMI
Техническая документация
РЭ панелей оператора SystemeHMI
Дата документа: 13/08/2024
Формат PDF
Размер 536.08 kB
РЭ панелей оператора SystemeHMI
Каталог
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Дата документа: 25/09/2024
Формат PDF
Размер 3.01 MB
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Д-ТР ТС-ЭМС
ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.78298_23
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 13/02/2023 - 12/02/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.78298_23
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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