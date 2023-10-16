Графическая панель оператора 7", 1 порт Ethernet
Графическая панель оператора 7", 1 порт Ethernet
Референс: HMISGU70PE
Графическая панель оператора, 4 ядра 1,2 ГГц, 7 ",16 -9 ,1024*600, 24-бит цвет, 24 В постоянного тока, 3 последовательных порта, 1 порт Ethernet, пластиковый корпус.
Спецификация
Технические характеристики
EC001412 Графическая панель
Поддержка протокола PROFIBUS Нет
Количество HW-интерфейсов RS-485 2
Слот для карты памяти SD Да
Напряжение питания постоян. тока (DC) 9-28
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409027394
|25
|18.2
|7.2
|см.
|0.769
|кг.
BAG
|3
|—
|10
|шт.
|14680409027391
|38
|37.5
|28
|см.
|8.35
|кг.
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Тип документа
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Каталог панели оператора SystemeHMI
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 6.01 MB
Каталог панели оператора SystemeHMI
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Дата документа: 13/08/2024
Формат PDF
Размер 536.08 kB
РЭ панелей оператора SystemeHMI
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Формат PDF
Размер 3.01 MB
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Д-ТР ТС-ЭМС
ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.78298_23
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 13/02/2023 - 12/02/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.78298_23
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