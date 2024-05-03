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II-U-1
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ С/У ДЛЯ ГСК (78*45 ММ)
II-U-1

КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ С/У ДЛЯ ГСК (78*45 ММ)

Референс: II-U-1
Линейка MultiBox

КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ скрытого монтажа ДЛЯ гипсокартона (78*45 ММ), цвет-жёлтый

Спецификация
Технические характеристики
EC002601 Коробка/корпус для скрытого монтажа в стене/потолке
Глубина 45-45
Способ монтажа Пустотелая (полая) стена
Ширина 78
Конструктивное исполнение Коробка установочная
Основные характеристики
Тип продукта монтажная коробка
Цветовой оттенок желтый
Серия Glossa
Сегмент рынка малые коммерческие предприятия рынок жилья
Дополнительные характеристики
Тип покрытия матовый
Стойкость к воздействию огня и сверхвысоким температурам 650 °C
Монтаж электропроводки Скрытый
Количество постов 1-постовая
Материал PP (полипропилен)
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP30
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4607050333155994.6 см. 0.03кг.
BAG
380шт.2460705033315940.424.228.8 см. 2.7кг.
P12
42400шт.12080101.4 см. 99кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 45 мм
Высота 78 мм
Ширина 78 мм
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Дата документа: 03/05/2024
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