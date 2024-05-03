КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ С/У ДЛЯ ГСК С САМОРЕЗАМИ (78*45 ММ)
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ С/У ДЛЯ ГСК С САМОРЕЗАМИ (78*45 ММ)
Референс: II-U-2
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ скрытого монтажа ДЛЯ гипсокартона С САМОРЕЗАМИ (78*45 ММ), цвет-жёлтый
Спецификация
Технические характеристики
EC002601 Коробка/корпус для скрытого монтажа в стене/потолке
Глубина 45-45
Способ монтажа Пустотелая (полая) стена
Конструктивное исполнение Коробка установочная
Диаметр 78
Основные характеристики
Цветовой оттенок желтый
Тип продукта монтажная коробка
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Серия Glossa
Дополнительные характеристики
Монтаж электропроводки Скрытый
Материал PP (полипропилен)
Диаметр 78 мм
Количество постов 1-постовая
Тип покрытия матовый
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP30
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607050333162
|9
|9
|4.6
|см.
|0.032
|кг.
BAG
|3
|—
|80
|шт.
|24607050333166
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|2.9
|кг.
P12
|4
|—
|2400
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|108
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 45 мм
Высота 78 мм
Ширина 78 мм
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