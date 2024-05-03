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IMT10025B
Стяжка кабельная нейлоновая 100х2.5 Чёрная (100шт) в пакете с замком ЗИП-ЛОК
IMT10025B
IMT10025B
IMT10025B
IMT10025B

Стяжка кабельная нейлоновая 100х2.5 Чёрная (100шт) в пакете с замком ЗИП-ЛОК

Референс: IMT10025B
Линейка MultiSet

Кабельная стяжка Systeme Electric серии MultiSet в черном цвете предназначена для соединения кабелей и поводов в жгуты и их крепления к элементам строительных конструкций и кабельных лотков. - Широко применяются для организации кабельных трасс в щитовом оборудовании. - Температура эксплуатации: -40…+85°С - поставляется упаковками по 100 штук в пакете с ЗИП-замком и длину 100 мм и ширину 2,5 мм. - Устойчивы к УФ-излучению и подходят для использования на открытых площадках.

Спецификация
Технические характеристики
EC000046 Стяжка кабельная (хомут стяжной)
Ширина ленты 2.5
Соотв. стандарту UL (Underwriters Laboratories , США) Да
Соотв. стандарту MIL Нет
Прозрачный Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409128022199.50.6 см. 0.028кг.
BAG
3300шт.60.341.515.2 см. 9.139кг.
P12
48400шт.12080115 см. 265.92кг.
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