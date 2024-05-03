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IMT15036W
Стяжка кабельная нейлоновая 150х3.6 Белая (100шт) в пакете с замком ЗИП-ЛОК
IMT15036W
IMT15036W
IMT15036W
IMT15036W

Стяжка кабельная нейлоновая 150х3.6 Белая (100шт) в пакете с замком ЗИП-ЛОК

Референс: IMT15036W
Линейка MultiSet

Кабельная стяжка Systeme Electric серии MultiSet в белом цвете предназначена для соединения кабелей и поводов в жгуты и их крепления к элементам строительных конструкций и кабельных лотков. - Широко применяются для организации кабельных трасс в щитовом оборудовании. - Температура эксплуатации: -40…+85°С - поставляется упаковками по 100 штук в пакете с ЗИП-замком и имеет длину 150 мм и ширину 3,6 мм. - Подходят для использования внутри помещений.

Спецификация
Технические характеристики
EC000046 Стяжка кабельная (хомут стяжной)
Ширина ленты 3.6
Соотв. стандарту UL (Underwriters Laboratories , США) Да
Соотв. стандарту MIL Нет
Прозрачный Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804091280392411.51 см. 0.068кг.
BAG
3130шт.14680409128036604014 см. 8.8кг.
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