ИЗОЛЕНТА ПВХ 19мм Х 20м толщина-0,13мм ЧЁРНАЯ

Изолента Systeme Electric серии MultiSet в черном цвете предназначена для изоляции электрических соединений и проводов. - Наличие большого выбора цветов позволяет использовать ее при маркировке проводов. - Температура эксплуатации: -30…+70°С - Поставляется в рулонах по 20 м и имеет ширину 19 мм при толщине 0,13 мм. - Незаменима при использовании в быту.