ИЗОЛЕНТА ПВХ 19мм Х 20м толщина-0,13мм ЧЁРНАЯ
ИЗОЛЕНТА ПВХ 19мм Х 20м толщина-0,13мм ЧЁРНАЯ
Референс: IMT1920BK
Изолента Systeme Electric серии MultiSet в черном цвете предназначена для изоляции электрических соединений и проводов. - Наличие большого выбора цветов позволяет использовать ее при маркировке проводов. - Температура эксплуатации: -30…+70°С - Поставляется в рулонах по 20 м и имеет ширину 19 мм при толщине 0,13 мм. - Незаменима при использовании в быту.
Спецификация
Технические характеристики
EC000128 Лента клейкая / Изолента / Лента защитная
Прозрачный Нет
Устойчивость к УФ-излучению Да
Материал Поливинилхлорид (ПВХ)
Длина 20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409127919
|6.7
|6.7
|2
|см.
|0.067
|кг.
CAR
|2
|—
|8
|шт.
|4680409127926
|17.4
|8
|8.3
|см.
|0.536
|кг.
BAG
|3
|—
|200
|шт.
|14680409127916
|36.9
|38.9
|18.6
|см.
|14.258
|кг.
P12
|4
|—
|6000
|шт.
|—
|120
|80
|110
|см.
|438
|кг.
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Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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