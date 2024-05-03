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IMT1920GN
ИЗОЛЕНТА ПВХ 19мм Х 20м толщина-0,13мм ЗЕЛЁНАЯ
IMT1920GN
IMT1920GN
IMT1920GN
IMT1920GN

ИЗОЛЕНТА ПВХ 19мм Х 20м толщина-0,13мм ЗЕЛЁНАЯ

Референс: IMT1920GN
Линейка MultiSet

Изолента Systeme Electric серии MultiSet в зеленом цвете предназначена для изоляции электрических соединений и проводов. - Наличие большого выбора цветов позволяет использовать ее при маркировке проводов. - Температура эксплуатации: -30…+70°С - Поставляется в рулонах по 20 м и имеет ширину 19 мм при толщине 0,13 мм. - Незаменима при использовании в быту.

Спецификация
Технические характеристики
EC000128 Лента клейкая / Изолента / Лента защитная
Прозрачный Нет
Устойчивость к УФ-излучению Да
Материал Поливинилхлорид (ПВХ)
Длина 20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804091279716.76.72 см. 0.067кг.
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Тип документа
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Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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