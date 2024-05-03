Стяжка кабельная нейлоновая 200х3.6 Белая (100шт) в пакете с замком ЗИП-ЛОК

Кабельная стяжка Systeme Electric серии MultiSet в белом цвете предназначена для соединения кабелей и поводов в жгуты и их крепления к элементам строительных конструкций и кабельных лотков. - Широко применяются для организации кабельных трасс в щитовом оборудовании. - Температура эксплуатации: -40…+85°С - поставляется упаковками по 100 штук в пакете с ЗИП-замком и имеет длину 200 мм и ширину 3,6 мм. - Подходят для использования внутри помещений.