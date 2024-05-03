Кабель-канал MultiSet 20x12, 2м Белый

Арочный кабель-канал Systeme Electric серии MultiSet в белом цвете предназначен для открытой прокладки силовых и слаботочных кабелей в помещении. - поставляется штуками длиной по 2 метра и имеют размеры 20х12 мм. - Температура монтажа: -5…+60°С. - Температура эксплуатации: -25…+60°С. - Новая арочная форма позволит выгоднее вписать кабель-канал в интерьере. - Отлично сочетаются с электроустановочными изделиями серий Этюд и Blanca. - Не поддерживает горение, что подтверждено пожарным сертификатом.