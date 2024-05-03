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IMT20122WH
MultiSet Угол внешний для кабель-канала 20х12 Белый
IMT20122WH

MultiSet Угол внешний для кабель-канала 20х12 Белый

Референс: IMT20122WH
Линейка MultiSet

Внешний угол для арочных кабель-каналов Systeme Electric серии MultiSet в белом цвете предназначен для организации проворотов и ответвлений при открытой прокладке кабелей. Поставляются упаковками по 2 штуки. Подходят для кабель-канала 20х12 мм. Новая арочная форма позволит выгоднее вписать кабель-канал в интерьере. Отлично сочетаются с электроустановочными изделиями серий Этюд и Бланка.

Спецификация
Технические характеристики
EC000863 Угол внешний для монтажного кабель-канала
Подходит для обеспеч. целостности цепи (огнестойкость) Нет
Материал Пластик
Защитное покрытие поверхности Необработанная
Цвет Белый
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Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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