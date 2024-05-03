MultiSet Угол плоский для кабель-канала 20х12 Антрацит
MultiSet Угол плоский для кабель-канала 20х12 Антрацит
Референс: IMT20123BK
Плоский угол для арочных кабель-каналов Systeme Electric серии MultiSet в цвете антрацит предназначен для организации проворотов и ответвлений при открытой прокладке кабелей. Поставляются упаковками по 2 штуки. Подходят для кабель-канала 20х12 мм. Новая арочная форма позволит выгоднее вписать кабель-канал в интерьере. Отлично сочетаются с электроустановочными изделиями серий Этюд и Бланка.
Спецификация
Технические характеристики
EC000864 Угол плоский для монтажного кабель-канала
Цвет Антрацит
Цвет изделия Антрацит
Высота 12
Материал Пластик
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Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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