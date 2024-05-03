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IMT20123BK
MultiSet Угол плоский для кабель-канала 20х12 Антрацит
IMT20123BK

MultiSet Угол плоский для кабель-канала 20х12 Антрацит

Референс: IMT20123BK
Линейка MultiSet

Плоский угол для арочных кабель-каналов Systeme Electric серии MultiSet в цвете антрацит предназначен для организации проворотов и ответвлений при открытой прокладке кабелей. Поставляются упаковками по 2 штуки. Подходят для кабель-канала 20х12 мм. Новая арочная форма позволит выгоднее вписать кабель-канал в интерьере. Отлично сочетаются с электроустановочными изделиями серий Этюд и Бланка.

Спецификация
Технические характеристики
EC000864 Угол плоский для монтажного кабель-канала
Цвет Антрацит
Цвет изделия Антрацит
Высота 12
Материал Пластик
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Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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