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IMT20124BK
MultiSet Тройник для кабель-канала 20х12 Антрацит
IMT20124BK

MultiSet Тройник для кабель-канала 20х12 Антрацит

Референс: IMT20124BK
Линейка MultiSet

Тройник для арочных кабель-каналов Systeme Electric серии MultiSet в цвете антрацит предназначен для организации проворотов и ответвлений при открытой прокладке кабелей. Поставляются упаковками по 2 штуки. Подходят для кабель-канала 20х12 мм. Новая арочная форма позволит выгоднее вписать кабель-канал в интерьере. Отлично сочетаются с электроустановочными изделиями серий Этюд и Бланка.

Спецификация
Технические характеристики
EC000865 Т-разветвитель (тройник) для монтажного кабель-канала
Ширина 20
Отходящая высота 12
Цвет Антрацит
Подходит для обеспеч. целостности цепи (огнестойкость) Нет
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Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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