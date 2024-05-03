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IMT20125WH
MultiSet Заглушка для кабель-канала 20х12 Белый
IMT20125WH

MultiSet Заглушка для кабель-канала 20х12 Белый

Референс: IMT20125WH
Линейка MultiSet

Заглушка для арочных кабель-каналов Systeme Electric серии MultiSet в белом цвете предназначена для закрытия кабельного канала с торца. Поставляются упаковками по 2 штуки. Подходят для кабель-канала 20х12 мм. Новая арочная форма позволит выгоднее вписать кабель-канал в интерьере. Отлично сочетаются с электроустановочными изделиями серий Этюд и Бланка.

Спецификация
Технические характеристики
EC000866 Заглушка (крышка торцевая) для монтажного кабель-канала
Не содержит (без) галогенов Да
Цвет Белый
Высота 12
Цвет изделия Белый
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Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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