MultiSet Тройник для кабель-канала 30х13 Антрацит
MultiSet Тройник для кабель-канала 30х13 Антрацит
Референс: IMT30134BK
Тройник для арочных кабель-каналов Systeme Electric серии MultiSet в цвете антрацит предназначен для организации проворотов и ответвлений при открытой прокладке кабелей. Поставляются упаковками по 2 штуки. Подходят для кабель-канала 30х13 мм. Новая арочная форма позволит выгоднее вписать кабель-канал в интерьере. Отлично сочетаются с электроустановочными изделиями серий Этюд и Бланка.
Спецификация
Технические характеристики
EC000865 Т-разветвитель (тройник) для монтажного кабель-канала
Ширина 30
Отходящая высота 13
Цвет Антрацит
Подходит для обеспеч. целостности цепи (огнестойкость) Нет
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Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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