КОРОБКА РАСПРЕД. ОТКР.УСТАНОВКИ 70X70X40 (внутр.размеры), габариты 95х95х48, IP55, 6 сальников
КОРОБКА РАСПРЕД. ОТКР.УСТАНОВКИ 70X70X40 (внутр.размеры), габариты 95х95х48, IP55, 6 сальников
Референс: IMT35090
КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, внутренние размеры 70X70X40 мм, габариты 95х95х48 мм, степень пылевлагозащиты IP55, 6 сальников, цвет - серый
Спецификация
Технические характеристики
EC002600 Коробка/корпус для наружного монтажа на стену/потолок
Для взрывоопасной зоны по пыли (Ex) Нет (без)
Степень защиты (IP) IP55
Материал Пластик
Количество вводов 6
Основные характеристики
Серия Mureva Mureva
Цветовой оттенок грифель (RAL 7035)
Количество в одном комплекте комплект из 96 шт.
Тип продукта распределительная коробка
Наименование продукта Mureva BOX
Дополнительные характеристики
Тип монтажа открытый
Тип кабеля Изолирующие шайбы
Количество вводов кабеля 6 диаметр: 20 мм
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Материал PP (полипропилен): корпус и крышка
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP55
Рабочая температура окружающей среды -25-60 °C
Стойкость к воздействию огня и сверхвысоким температурам 750 °C
Стандарты EN 60670
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480343100
|9.5
|9.5
|5
|см.
|0.075
|кг.
BAG
|3
|—
|96
|шт.
|13606480343107
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|7.727
|кг.
PAL
|4
|—
|1728
|шт.
|—
|9
|9
|4.7
|см.
|139
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 48 мм
Высота 95 мм
Ширина 95 мм
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Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
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Размер 92.61 MB
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Размер 9.99 MB
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Дата документа: 10/09/2024
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Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
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