КОРОБКА РАСПРЕД. ОТКР.УСТАНОВКИ 100X100X50 (внутр.размеры), габариты 130х130х58, IP55, 6 сальников
КОРОБКА РАСПРЕД. ОТКР.УСТАНОВКИ 100X100X50 (внутр.размеры), габариты 130х130х58, IP55, 6 сальников
Референс: IMT35091
КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, внутренние размеры 100X100X50 мм, габариты 130х130х58 мм, 6 сальников, степень пылевлагозащиты IP55, цвет-серый
Спецификация
Технические характеристики
EC002600 Коробка/корпус для наружного монтажа на стену/потолок
Для взрывоопасной зоны по пыли (Ex) Нет (без)
Степень защиты (IP) IP55
Материал Пластик
Количество вводов 6
Основные характеристики
Наименование продукта Mureva BOX
Количество в одном комплекте набор из 45
Тип продукта распределительная коробка
Цветовой оттенок грифель (RAL 7035)
Серия Mureva Mureva
Дополнительные характеристики
Тип монтажа открытый
Размеры основания 100 x 100 x 50 мм
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Материал PP (полипропилен): корпус и крышка
Тип кабеля Изолирующие шайбы
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP55
Стойкость к воздействию огня и сверхвысоким температурам 750 °C
Стандарты EN 60670
Рабочая температура окружающей среды -25-60 °C
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480343124
|13
|13
|6
|см.
|0.131
|кг.
BAG
|3
|—
|45
|шт.
|13606480343121
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|6.421
|кг.
P12
|4
|—
|810
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|133.577
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 58 мм
Высота 130 мм
Ширина 130 мм
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Дата документа: 10/09/2024
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Размер 1.3 MB
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