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IMT350911
КОРОБКА РАСПРЕД. ОТКР.УСТАНОВКИ 100X100X50(внутр.размеры),габариты 130х130х58, IP55, 6 сальников DIY
IMT350911
IMT350911

КОРОБКА РАСПРЕД. ОТКР.УСТАНОВКИ 100X100X50(внутр.размеры),габариты 130х130х58, IP55, 6 сальников DIY

Референс: IMT350911
Линейка MultiBox

КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, внутренние размеры 100X100X50 мм, габариты 130х130х58 мм, степень пылевлагозащиты IP55, 6 сальников, со стикером, цвет-серый

Спецификация
Технические характеристики
EC002600 Коробка/корпус для наружного монтажа на стену/потолок
Для взрывоопасной зоны по пыли (Ex) Нет (без)
Степень защиты (IP) IP55
Материал Пластик
Количество вводов 6
Основные характеристики
Тип продукта распределительная коробка
Серия Mureva Mureva
Количество в одном комплекте набор из 45
Цветовой оттенок грифель (RAL 7035)
Наименование продукта Mureva BOX
Дополнительные характеристики
Способ установки защелкивающ.: крышка
Количество вводов кабеля 6 диаметр: 25 мм
Тип кабеля Изолирующие шайбы
Тип монтажа открытый
Соединения – клеммы без клемм
Условия эксплуатации
Стандарты EN 60670
Степень защиты ip IP55
Стойкость к воздействию огня и сверхвысоким температурам 750 °C
Рабочая температура окружающей среды -25-60 °C
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648034313113136 см. 0.132кг.
BAG
345шт.1360648034313838.438.433.2 см. 6.452кг.
P12
4810шт.12080114.6 см. 134.136кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 58 мм
Высота 130 мм
Ширина 130 мм
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Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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