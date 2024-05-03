КОРОБКА РАСПРЕД. ОТКР.УСТАНОВКИ 85X85X40 (внутр.размеры), габариты 110х110х48, IP55, 6 сальников DIY
КОРОБКА РАСПРЕД. ОТКР.УСТАНОВКИ 85X85X40 (внутр.размеры), габариты 110х110х48, IP55, 6 сальников DIY
Референс: IMT350921
КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, внутренние размеры 85X85X40 мм, габариты 110х110х48 мм, степень пылевлагозащиты IP55, 6 сальников, со стикером, цвет-серый
Спецификация
Технические характеристики
EC002600 Коробка/корпус для наружного монтажа на стену/потолок
Для взрывоопасной зоны по пыли (Ex) Нет (без)
Степень защиты (IP) IP55
Материал Пластик
Количество вводов 6
Основные характеристики
Тип продукта распределительная коробка
Серия Mureva Mureva
Наименование продукта Mureva BOX
Цветовой оттенок грифель (RAL 7035)
Количество в одном комплекте комплект из 96 шт.
Дополнительные характеристики
Материал PP (полипропилен): корпус и крышка
Тип монтажа открытый
Соединения – клеммы без клемм
Размеры основания 85 x 85 x 40 мм
Способ установки защелкивающ.: крышка
Условия эксплуатации
Рабочая температура окружающей среды -25-60 °C
Степень защиты ip IP55
Стойкость к воздействию огня и сверхвысоким температурам 750 °C
Стандарты EN 60670
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480343155
|11
|11
|5
|см.
|0.092
|кг.
BAG
|3
|—
|72
|шт.
|13606480343152
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|7.152
|кг.
P12
|4
|—
|1296
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|146.73
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 48 мм
Высота 110 мм
Ширина 110 мм
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Дата документа: 16/09/2024
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Размер 318.59 MB
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Дата документа: 10/09/2024
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