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IMT350921
КОРОБКА РАСПРЕД. ОТКР.УСТАНОВКИ 85X85X40 (внутр.размеры), габариты 110х110х48, IP55, 6 сальников DIY
IMT350921
IMT350921
IMT350921

КОРОБКА РАСПРЕД. ОТКР.УСТАНОВКИ 85X85X40 (внутр.размеры), габариты 110х110х48, IP55, 6 сальников DIY

Референс: IMT350921
Линейка MultiBox

КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, внутренние размеры 85X85X40 мм, габариты 110х110х48 мм, степень пылевлагозащиты IP55, 6 сальников, со стикером, цвет-серый

Спецификация
Технические характеристики
EC002600 Коробка/корпус для наружного монтажа на стену/потолок
Для взрывоопасной зоны по пыли (Ex) Нет (без)
Степень защиты (IP) IP55
Материал Пластик
Количество вводов 6
Основные характеристики
Тип продукта распределительная коробка
Серия Mureva Mureva
Наименование продукта Mureva BOX
Цветовой оттенок грифель (RAL 7035)
Количество в одном комплекте комплект из 96 шт.
Дополнительные характеристики
Материал PP (полипропилен): корпус и крышка
Тип монтажа открытый
Соединения – клеммы без клемм
Размеры основания 85 x 85 x 40 мм
Способ установки защелкивающ.: крышка
Условия эксплуатации
Рабочая температура окружающей среды -25-60 °C
Степень защиты ip IP55
Стойкость к воздействию огня и сверхвысоким температурам 750 °C
Стандарты EN 60670
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648034315511115 см. 0.092кг.
BAG
372шт.1360648034315238.438.433.2 см. 7.152кг.
P12
41296шт.12080114.6 см. 146.73кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 48 мм
Высота 110 мм
Ширина 110 мм
Документы
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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