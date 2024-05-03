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IMT35093
КОРОБКА РАСПРЕД. ОТКР.УСТАНОВКИ D65X40 (внутр.размеры), габариты D84х48, IP55, 4 сальника
IMT35093
IMT35093
IMT35093

КОРОБКА РАСПРЕД. ОТКР.УСТАНОВКИ D65X40 (внутр.размеры), габариты D84х48, IP55, 4 сальника

Референс: IMT35093
Линейка MultiBox

КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, внутренние размеры 65X40 мм, габариты D84х48 мм, степень пылевлагозащиты IP55, 4 сальника, цвет-серый

Спецификация
Технические характеристики
EC002600 Коробка/корпус для наружного монтажа на стену/потолок
Для взрывоопасной зоны по пыли (Ex) Нет (без)
Степень защиты (IP) IP55
Материал Пластик
Количество вводов 4
Основные характеристики
Наименование продукта Mureva BOX
Цветовой оттенок грифель (RAL 7035)
Серия Mureva Mureva
Количество в одном комплекте набор из 150
Тип продукта распределительная коробка
Дополнительные характеристики
Тип монтажа открытый
Сегмент рынка малые коммерческие предприятия рынок жилья
Материал PP (полипропилен): корпус и крышка
Диаметр 84 мм
Тип кабеля Изолирующие шайбы
Условия эксплуатации
Рабочая температура окружающей среды -25-60 °C
Стандарты EN 60670
Стойкость к воздействию огня и сверхвысоким температурам 750 °C
Степень защиты ip IP55
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064803431628.48.45 см. 0.054кг.
BAG
3150шт.1360648034316938.438.433.2 см. 8.591кг.
P12
42700шт.12080114.6 см. 172.638кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 48 мм
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Тип документа
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Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
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Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
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