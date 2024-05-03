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IMT35094
КОРОБКА РАСПРЕД.ОТКР.УСТАНОВКИ D80X40 (внутр.размеры), габариты D100х48, IP55, 4 сальника
IMT35094
IMT35094

КОРОБКА РАСПРЕД.ОТКР.УСТАНОВКИ D80X40 (внутр.размеры), габариты D100х48, IP55, 4 сальника

Референс: IMT35094
Линейка MultiBox

КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, внутренние размеры 80X40 мм, габариты D100х48 мм, степень пылевлагозащиты IP55, 4 сальника, цвет-серый

Спецификация
Технические характеристики
EC002600 Коробка/корпус для наружного монтажа на стену/потолок
Для взрывоопасной зоны по пыли (Ex) Нет (без)
Степень защиты (IP) IP55
Материал Пластик
Количество вводов 4
Основные характеристики
Серия Mureva Mureva
Тип продукта распределительная коробка
Наименование продукта Mureva BOX
Цветовой оттенок грифель (RAL 7035)
Количество в одном комплекте комплект из 96 шт.
Дополнительные характеристики
Диаметр 100 мм
Соединения – клеммы без клемм
Тип монтажа открытый
Сегмент рынка малые коммерческие предприятия рынок жилья
Материал PP (полипропилен): корпус и крышка
Условия эксплуатации
Стандарты EN 60670
Рабочая температура окружающей среды -25-60 °C
Степень защиты ip IP55
Стойкость к воздействию огня и сверхвысоким температурам 750 °C
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648034318610105 см. 0.067кг.
BAG
396шт.1360648034318338.438.433.2 см. 6.994кг.
P12
41728шт.12080114.6 см. 143.892кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 48 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Дата документа: 31/05/2024
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Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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