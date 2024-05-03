КОРОБКА РАСПРЕД.ОТКР.УСТАНОВКИ D80X40 (внутр.размеры), габариты D100х48, IP55, 4 сальника DIY
КОРОБКА РАСПРЕД.ОТКР.УСТАНОВКИ D80X40 (внутр.размеры), габариты D100х48, IP55, 4 сальника DIY
Референс: IMT350941
КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, внутренние размеры 80X40 мм, габариты D100х48 мм, степень пылевлагозащиты IP55, 4 сальника, со стикером, цвет-серый
Спецификация
Технические характеристики
EC002600 Коробка/корпус для наружного монтажа на стену/потолок
Для взрывоопасной зоны по пыли (Ex) Нет (без)
Степень защиты (IP) IP55
Материал Пластик
Количество вводов 4
Основные характеристики
Наименование продукта Mureva BOX
Цветовой оттенок грифель (RAL 7035)
Серия Mureva Mureva
Тип продукта распределительная коробка
Количество в одном комплекте комплект из 96 шт.
Дополнительные характеристики
Соединения – клеммы без клемм
Тип кабеля Изолирующие шайбы
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Диаметр 100 мм
Количество вводов кабеля 4 диаметр: 20 мм
Условия эксплуатации
Стандарты EN 60670
Степень защиты ip IP55
Рабочая температура окружающей среды -25-60 °C
Стойкость к воздействию огня и сверхвысоким температурам 750 °C
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480343193
|10
|10
|5
|см.
|0.068
|кг.
BAG
|3
|—
|96
|шт.
|13606480343190
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|7.01
|кг.
P12
|4
|—
|1728
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|144.168
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 48 мм
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