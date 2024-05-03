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IMT351001
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ СТЕН 68(65)X45 DIY
IMT351001
IMT351001
IMT351001
IMT351001

КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ СТЕН 68(65)X45 DIY

Референс: IMT351001
Линейка MultiBox

КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ стен (бетон, кирпич и т. п.), размеры 68(65)X45 мм, со стикером, цвет-зелёный

Спецификация
Технические характеристики
EC002601 Коробка/корпус для скрытого монтажа в стене/потолке
Внутр. глубина 44
Глубина 46-46
Способ монтажа Сплошная конструкция (бетон/кирпич)
Ширина 71
Основные характеристики
Тип продукта электроустановочная коробка
Наименование продукта Multifix Modulo
Количество в одном комплекте комплект из 200 шт.
Серия Multifix Multifix
Дополнительные характеристики
Диаметр трубы 0.84 мм
Диаметр 65 мм
Внутренняя глубина 44 мм
Количество постов 1-постовая
Цветовой оттенок зеленый (RAL 6001)
Условия эксплуатации
Стандарты МЭК 60670-1
Степень защиты ip IP30
Рабочая температура окружающей среды -25-60 °C
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064803432167.48.55 см. 0.015кг.
BAG
3200шт.1360648034321338.438.433.2 см. 3.544кг.
P12
43600шт.12080114.6 см. 81.783кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 46 мм
Ширина 71 мм;81 мм
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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