КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ СТЕН 68(65)X45 DIY
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ СТЕН 68(65)X45 DIY
Референс: IMT351001
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ стен (бетон, кирпич и т. п.), размеры 68(65)X45 мм, со стикером, цвет-зелёный
Спецификация
Технические характеристики
EC002601 Коробка/корпус для скрытого монтажа в стене/потолке
Внутр. глубина 44
Глубина 46-46
Способ монтажа Сплошная конструкция (бетон/кирпич)
Ширина 71
Основные характеристики
Тип продукта электроустановочная коробка
Наименование продукта Multifix Modulo
Количество в одном комплекте комплект из 200 шт.
Серия Multifix Multifix
Дополнительные характеристики
Диаметр трубы 0.84 мм
Диаметр 65 мм
Внутренняя глубина 44 мм
Количество постов 1-постовая
Цветовой оттенок зеленый (RAL 6001)
Условия эксплуатации
Стандарты МЭК 60670-1
Степень защиты ip IP30
Рабочая температура окружающей среды -25-60 °C
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480343216
|7.4
|8.5
|5
|см.
|0.015
|кг.
BAG
|3
|—
|200
|шт.
|13606480343213
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|3.544
|кг.
P12
|4
|—
|3600
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|81.783
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 46 мм
Ширина 71 мм;81 мм
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Дата документа: 03/05/2024
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Размер 92.61 MB
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Формат PDF
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