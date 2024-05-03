КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ СТЕН 68(65)X60
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ СТЕН 68(65)X60
Референс: IMT35101
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ стен (бетон, кирпич и т. п.), размеры 68(65)X60 мм, цвет-зелёный
Спецификация
Технические характеристики
EC002601 Коробка/корпус для скрытого монтажа в стене/потолке
Внутр. глубина 59
Глубина 61-61
Способ монтажа Сплошная конструкция (бетон/кирпич)
Ширина 71
Основные характеристики
Серия Multifix Multifix
Наименование продукта Multifix Modulo
Количество в одном комплекте набор из 120
Тип продукта электроустановочная коробка
Дополнительные характеристики
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Материал PP (полипропилен) (необработанная)
Диаметр 65 мм
Внутренняя глубина 59 мм
Сечение кабеля 2.5-2.5 мм²
Условия эксплуатации
Рабочая температура окружающей среды -25-60 °C
Степень защиты ip IP30
Стандарты МЭК 60670-1
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480343223
|7.4
|8.5
|6.3
|см.
|0.017
|кг.
BAG
|3
|—
|120
|шт.
|13606480343220
|42.6
|21.6
|37.2
|см.
|2.367
|кг.
P12
|4
|—
|3600
|шт.
|—
|120
|80
|126.6
|см.
|88.988
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 61 мм
Ширина 71 мм;81 мм
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Дата документа: 03/05/2024
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