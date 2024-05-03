КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ СТЕН 80(68)X40 DIY
КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ СТЕН 80(68)X40 DIY
Референс: IMT351201
КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ стен (бетон, кирпич и т. п.), размеры 80(68)X40 мм, со стикером, цвет-зелёный
Спецификация
Технические характеристики
EC002601 Коробка/корпус для скрытого монтажа в стене/потолке
Внутр. глубина 42
Глубина 42-42
Способ монтажа Сплошная конструкция (бетон/кирпич)
Ширина 80
Основные характеристики
Тип продукта распределительная коробка
Серия Multifix Multifix
Количество в одном комплекте набор из 175
Наименование продукта Multifix Modulo
Дополнительные характеристики
Материал PP (полипропилен)
Диаметр 80 мм
Состав устройства крышка
Уплотнение без
Кабельный ввод 3 ловушки конденсата диаметр: 16-16 мм 2 ловушки конденсата диаметр: 10-10 мм
Условия эксплуатации
Рабочая температура окружающей среды -25-60 °C
Степень защиты ip IP30
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480343254
|8.3
|8.3
|4.5
|см.
|0.023
|кг.
BAG
|3
|—
|175
|шт.
|13606480343251
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|4.542
|кг.
P12
|4
|—
|3150
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|99.752
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 43 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты