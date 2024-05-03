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IMT351201
КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ СТЕН 80(68)X40 DIY
IMT351201
IMT351201

КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ СТЕН 80(68)X40 DIY

Референс: IMT351201
Линейка MultiBox

КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ стен (бетон, кирпич и т. п.), размеры 80(68)X40 мм, со стикером, цвет-зелёный

Спецификация
Технические характеристики
EC002601 Коробка/корпус для скрытого монтажа в стене/потолке
Внутр. глубина 42
Глубина 42-42
Способ монтажа Сплошная конструкция (бетон/кирпич)
Ширина 80
Основные характеристики
Тип продукта распределительная коробка
Серия Multifix Multifix
Количество в одном комплекте набор из 175
Наименование продукта Multifix Modulo
Дополнительные характеристики
Материал PP (полипропилен)
Диаметр 80 мм
Состав устройства крышка
Уплотнение без
Кабельный ввод 3 ловушки конденсата диаметр: 16-16 мм 2 ловушки конденсата диаметр: 10-10 мм
Условия эксплуатации
Рабочая температура окружающей среды -25-60 °C
Степень защиты ip IP30
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064803432548.38.34.5 см. 0.023кг.
BAG
3175шт.1360648034325138.438.433.2 см. 4.542кг.
P12
43150шт.12080114.6 см. 99.752кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 43 мм
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Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
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Формат PDF
Размер 9.99 MB
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Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
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