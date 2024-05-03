КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ СТЕН 100(88)X50
КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ СТЕН 100(88)X50
Референс: IMT35121
КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ стен (бетон, кирпич и т. п.), размеры 100(88)X50 мм, цвет-зелёный
Спецификация
Технические характеристики
EC002601 Коробка/корпус для скрытого монтажа в стене/потолке
Внутр. глубина 49
Глубина 51-51
Способ монтажа Сплошная конструкция (бетон/кирпич)
Ширина 107
Основные характеристики
Наименование продукта Multifix Modulo
Серия Multifix Multifix
Количество в одном комплекте набор из 84
Тип продукта распределительная коробка
Дополнительные характеристики
Maximum cable cross section 2.5 мм²
Уплотнение без
Цветовой оттенок зеленый (RAL 6001)
Внутренняя глубина 49 мм
Состав устройства крышка
Условия эксплуатации
Рабочая температура окружающей среды -25-60 °C
Степень защиты ip IP30
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480343261
|10.5
|10.5
|5.3
|см.
|0.042
|кг.
BAG
|3
|—
|84
|шт.
|13606480343268
|43.8
|33.1
|36.8
|см.
|4.018
|кг.
P12
|4
|—
|1512
|шт.
|—
|120
|80
|125.4
|см.
|90.321
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 43 мм
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