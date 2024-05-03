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IMT35121
КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ СТЕН 100(88)X50
IMT35121

КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ СТЕН 100(88)X50

Референс: IMT35121
Линейка MultiBox

КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ стен (бетон, кирпич и т. п.), размеры 100(88)X50 мм, цвет-зелёный

Спецификация
Технические характеристики
EC002601 Коробка/корпус для скрытого монтажа в стене/потолке
Внутр. глубина 49
Глубина 51-51
Способ монтажа Сплошная конструкция (бетон/кирпич)
Ширина 107
Основные характеристики
Наименование продукта Multifix Modulo
Серия Multifix Multifix
Количество в одном комплекте набор из 84
Тип продукта распределительная коробка
Дополнительные характеристики
Maximum cable cross section 2.5 мм²
Уплотнение без
Цветовой оттенок зеленый (RAL 6001)
Внутренняя глубина 49 мм
Состав устройства крышка
Условия эксплуатации
Рабочая температура окружающей среды -25-60 °C
Степень защиты ip IP30
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648034326110.510.55.3 см. 0.042кг.
BAG
384шт.1360648034326843.833.136.8 см. 4.018кг.
P12
41512шт.12080125.4 см. 90.321кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 43 мм
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Формат ZIP
Размер 318.59 MB
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Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
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