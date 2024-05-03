КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ СТЕН 100(88)X50 DIY
КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ СТЕН 100(88)X50 DIY
Референс: IMT351211
КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ стен (бетон, кирпич и т. п.), размеры 100(88)X50 мм, со стикером, цвет-зелёный
Спецификация
Технические характеристики
EC002601 Коробка/корпус для скрытого монтажа в стене/потолке
Внутр. глубина 49
Глубина 51-51
Способ монтажа Сплошная конструкция (бетон/кирпич)
Ширина 107
Основные характеристики
Наименование продукта Multifix Modulo
Тип продукта распределительная коробка
Количество в одном комплекте набор из 84
Серия Multifix Multifix
Дополнительные характеристики
Внутренняя глубина 49 мм
Цветовой оттенок зеленый (RAL 6001)
Уплотнение без
Тип монтажа утопленный
Монтажная опора кирпич
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP30
Рабочая температура окружающей среды -25-60 °C
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480343278
|11
|11
|5.3
|см.
|0.042
|кг.
BAG
|3
|—
|84
|шт.
|13606480343275
|43.8
|33.1
|36.8
|см.
|4.033
|кг.
P12
|4
|—
|1512
|шт.
|—
|120
|80
|125.4
|см.
|90.593
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 43 мм
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