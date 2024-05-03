Продукты
IMT35150
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН 68(65)X45
IMT35150
IMT35150
IMT35150
IMT35150

КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН 68(65)X45

Референс: IMT35150
Линейка MultiBox

КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН, например, из гипсокартона, размеры 68(65)X45 мм, цвет-жёлтый

Спецификация
Технические характеристики
EC002601 Коробка/корпус для скрытого монтажа в стене/потолке
Внутр. глубина 44
Глубина 46-46
Способ монтажа Пустотелая (полая) стена
Ширина 75
Основные характеристики
Наименование продукта Multifix Plus
Количество в одном комплекте набор из 210
Комплектация изделия без крышки
Тип продукта электроустановочная коробка
Серия Multifix Multifix
Дополнительные характеристики
Кабельный ввод 3 Удаляемая заглушка диаметр: 20-20 мм
Поверхность необработанная
Внутренняя глубина 44 мм
Maximum cable cross section 2.5 мм²
Уплотнение без
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Рабочая температура окружающей среды -5-60 °C
Стандарты МЭК 60670-1
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064803433087.57.55.1 см. 0.023кг.
BAG
3210шт.1360648034330538.438.433.2 см. 5.356кг.
P12
43780шт.12080114.6 см. 114.399кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 46 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм;71 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты
IMT351581
 
Коробка IMT35150 c соед-лем IMT35180 DIY
IMT351501
 
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН 68(65)X45 DIY
IMT35160
 
КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН 80(77)X45
IMT351601
 
КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН 80(77)X45 DIY
IMT35161
 
КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН 100X100X50
Фильтры
Поиск
Корзина