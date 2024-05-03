КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН 68(65)X45
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН 68(65)X45
Референс: IMT35150
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН, например, из гипсокартона, размеры 68(65)X45 мм, цвет-жёлтый
Спецификация
Технические характеристики
EC002601 Коробка/корпус для скрытого монтажа в стене/потолке
Внутр. глубина 44
Глубина 46-46
Способ монтажа Пустотелая (полая) стена
Ширина 75
Основные характеристики
Наименование продукта Multifix Plus
Количество в одном комплекте набор из 210
Комплектация изделия без крышки
Тип продукта электроустановочная коробка
Серия Multifix Multifix
Дополнительные характеристики
Кабельный ввод 3 Удаляемая заглушка диаметр: 20-20 мм
Поверхность необработанная
Внутренняя глубина 44 мм
Maximum cable cross section 2.5 мм²
Уплотнение без
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Рабочая температура окружающей среды -5-60 °C
Стандарты МЭК 60670-1
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480343308
|7.5
|7.5
|5.1
|см.
|0.023
|кг.
BAG
|3
|—
|210
|шт.
|13606480343305
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|5.356
|кг.
P12
|4
|—
|3780
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|114.399
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 46 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм;71 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты