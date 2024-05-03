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IMT351501
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН 68(65)X45 DIY
IMT351501
IMT351501
IMT351501

КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН 68(65)X45 DIY

Референс: IMT351501
Линейка MultiBox

КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН, например, из гипсокартона, размеры 68(65)X45 мм, со стикером, цвет-жёлтый

Спецификация
Технические характеристики
EC002601 Коробка/корпус для скрытого монтажа в стене/потолке
Внутр. глубина 44
Глубина 46-46
Способ монтажа Пустотелая (полая) стена
Ширина 75
Основные характеристики
Наименование продукта Multifix Plus
Серия Multifix Multifix
Тип продукта электроустановочная коробка
Количество в одном комплекте набор из 210
Комплектация изделия без крышки
Дополнительные характеристики
Поверхность необработанная
Оттенок цвета коробка: желтый (RAL 1018)
Диаметр трубы 0.84 мм
Количество постов 1-постовая
Maximum cable cross section 2.5 мм²
Условия эксплуатации
Стандарты МЭК 60670-1
Рабочая температура окружающей среды -5-60 °C
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064803433157.57.54 см. 0.023кг.
BAG
3210шт.1360648034331238.538.533 см. 4.966кг.
P12
43780шт.12080114 см. 101.389кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 46 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм;71 мм
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Тип документа
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Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
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Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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