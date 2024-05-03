КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН 68(65)X45 DIY
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН 68(65)X45 DIY
Референс: IMT351501
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН, например, из гипсокартона, размеры 68(65)X45 мм, со стикером, цвет-жёлтый
Спецификация
Технические характеристики
EC002601 Коробка/корпус для скрытого монтажа в стене/потолке
Внутр. глубина 44
Глубина 46-46
Способ монтажа Пустотелая (полая) стена
Ширина 75
Основные характеристики
Наименование продукта Multifix Plus
Серия Multifix Multifix
Тип продукта электроустановочная коробка
Количество в одном комплекте набор из 210
Комплектация изделия без крышки
Дополнительные характеристики
Поверхность необработанная
Оттенок цвета коробка: желтый (RAL 1018)
Диаметр трубы 0.84 мм
Количество постов 1-постовая
Maximum cable cross section 2.5 мм²
Условия эксплуатации
Стандарты МЭК 60670-1
Рабочая температура окружающей среды -5-60 °C
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480343315
|7.5
|7.5
|4
|см.
|0.023
|кг.
BAG
|3
|—
|210
|шт.
|13606480343312
|38.5
|38.5
|33
|см.
|4.966
|кг.
P12
|4
|—
|3780
|шт.
|—
|120
|80
|114
|см.
|101.389
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 46 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм;71 мм
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Тип документа
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Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Дата документа: 31/05/2024
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Размер 9.99 MB
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Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
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