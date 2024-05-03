MultiBox Коробка установочная для полых стен 68(65) х 60 мм Жёлтая

КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН, например, из гипсокартона. Размеры: наружный диаметр - 68 мм, внутренние размеры - диаметр 65 мм, глубина 60 мм, цвет-жёлтый. Имеет широкие металлические лапки для крепления. Трехзаходные винты ускоряют монтаж коробки. Обжимка на концах винтов препятствует потере лапок при транспортировке и монтаже. Огнестойкость -850 °С. Степень защиты - IP20. Для соединения коробок в группы используется соединитель IMT35180/IMT35182.