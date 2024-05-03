MultiBox Коробка установочная для полых стен 68(65) х 60 мм Жёлтая (со стикером)
MultiBox Коробка установочная для полых стен 68(65) х 60 мм Жёлтая (со стикером)
Референс: IMT351511
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН. Размеры: наружный диаметр - 68 мм, внутренние размеры - диаметр 65 мм, глубина 60 мм, цвет-жёлтый. Имеет широкие металлические лапки для крепления. Трехзаходные винты ускоряют монтаж коробки. Обжимка на концах винтов препятствует потере лапок при транспортировке и монтаже. Огнестойкость -850 °С. Степень защиты - IP20. Для соединения коробок в группы используется соединитель IMT35180/IMT35182. Имеет наклеенный стикер с информацией для розничной продажи.
Спецификация
Технические характеристики
EC002601 Коробка/корпус для скрытого монтажа в стене/потолке
Внутр. глубина 60
Глубина 61-61
Способ монтажа Пустотелая (полая) стена
Ширина 75
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201026464
|7.8
|7.8
|6.3
|см.
|0.027
|кг.
BAG
|3
|—
|120
|шт.
|14690201026461
|24.5
|43.7
|37.6
|см.
|3.332
|кг.
P12
|4
|—
|3600
|шт.
|—
|120
|80
|125
|см.
|110
|кг.
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Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Техническая документация
Монтажные коробки для полых стен IMT35151, IMT351511 серии MultiBox
Дата документа: 09/08/2024
Формат PDF
Размер 2.88 MB
Монтажные коробки для полых стен IMT35151, IMT351511 серии MultiBox
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