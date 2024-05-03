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IMT351581
Коробка IMT35150 c соед-лем IMT35180 DIY
IMT351581

Коробка IMT35150 c соед-лем IMT35180 DIY

Референс: IMT351581
Линейка MultiBox

Коробка для полых стен IMT35150 c соединителем IMT35180, со стикером, цвет -жёлтый, имеет встроенный соединитель для соединения коробок в группы

Спецификация
Технические характеристики
EC002601 Коробка/корпус для скрытого монтажа в стене/потолке
Внутр. глубина 45
Глубина 46-46
Способ монтажа Пустотелая (полая) стена
Ширина 75
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064897756437.87.85.1 см. 0.034кг.
BAG
3210шт.1360648977564038.438.433.2 см. 7.668кг.
P12
43780шт.12080114.6 см. 156.017кг.
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