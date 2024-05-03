Коробка IMT35150 c соед-лем IMT35180 DIY
Коробка IMT35150 c соед-лем IMT35180 DIY
Референс: IMT351581
Коробка для полых стен IMT35150 c соединителем IMT35180, со стикером, цвет -жёлтый, имеет встроенный соединитель для соединения коробок в группы
Спецификация
Технические характеристики
EC002601 Коробка/корпус для скрытого монтажа в стене/потолке
Внутр. глубина 45
Глубина 46-46
Способ монтажа Пустотелая (полая) стена
Ширина 75
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606489775643
|7.8
|7.8
|5.1
|см.
|0.034
|кг.
BAG
|3
|—
|210
|шт.
|13606489775640
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|7.668
|кг.
P12
|4
|—
|3780
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|156.017
|кг.
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