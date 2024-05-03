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IMT35160
КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН 80(77)X45
IMT35160
IMT35160

КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН 80(77)X45

Референс: IMT35160
Линейка MultiBox

КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН, например, из гипсокартона, размеры 80(77)X45 мм, цвет-жёлтый

Спецификация
Технические характеристики
EC002601 Коробка/корпус для скрытого монтажа в стене/потолке
Внутр. глубина 46
Глубина 49-49
Способ монтажа Пустотелая (полая) стена
Ширина 95
Основные характеристики
Наименование продукта Multifix Plus
Серия Multifix Multifix
Количество в одном комплекте набор из 120
Тип продукта распределительная коробка
Дополнительные характеристики
Материал PP (полипропилен)
Уплотнение без
Монтажная опора полые стены
Тип монтажа утопленный
Maximum cable cross section 2.5 мм²
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Рабочая температура окружающей среды -25-60 °C
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064803433229.59.55 см. 0.034кг.
BAG
3120шт.1360648034332938.438.433.2 см. 4.598кг.
P12
42160шт.12080114.6 см. 100.748кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 48 мм
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Тип документа
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Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
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Размер 9.99 MB
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Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
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Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
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