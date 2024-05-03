КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН 80(77)X45 DIY
КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН 80(77)X45 DIY
Референс: IMT351601
КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН, например, из гипсокартона, размеры 80(77)X45 мм, со стикером, цвет-жёлтый
Спецификация
Технические характеристики
EC002601 Коробка/корпус для скрытого монтажа в стене/потолке
Внутр. глубина 46
Глубина 49-49
Способ монтажа Пустотелая (полая) стена
Конструктивное исполнение Коробка соединит./распределительная
Основные характеристики
Тип продукта распределительная коробка
Наименование продукта Multifix Plus
Количество в одном комплекте набор из 120
Серия Multifix Multifix
Дополнительные характеристики
Материал PP (полипропилен)
Поверхность необработанная
Внутренняя глубина 46 мм
Тип монтажа утопленный
Монтажная опора полые стены
Условия эксплуатации
Рабочая температура окружающей среды -25-60 °C
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480343339
|9.8
|9.8
|5
|см.
|0.034
|кг.
BAG
|3
|—
|120
|шт.
|13606480343336
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|4.618
|кг.
P12
|4
|—
|2160
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|101.115
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 48 мм
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