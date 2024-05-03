Продукты
IMT351601
КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН 80(77)X45 DIY
IMT351601
IMT351601

КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН 80(77)X45 DIY

Референс: IMT351601
Линейка MultiBox

КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН, например, из гипсокартона, размеры 80(77)X45 мм, со стикером, цвет-жёлтый

Спецификация
Технические характеристики
EC002601 Коробка/корпус для скрытого монтажа в стене/потолке
Внутр. глубина 46
Глубина 49-49
Способ монтажа Пустотелая (полая) стена
Конструктивное исполнение Коробка соединит./распределительная
Основные характеристики
Тип продукта распределительная коробка
Наименование продукта Multifix Plus
Количество в одном комплекте набор из 120
Серия Multifix Multifix
Дополнительные характеристики
Материал PP (полипропилен)
Поверхность необработанная
Внутренняя глубина 46 мм
Тип монтажа утопленный
Монтажная опора полые стены
Условия эксплуатации
Рабочая температура окружающей среды -25-60 °C
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064803433399.89.85 см. 0.034кг.
BAG
3120шт.1360648034333638.438.433.2 см. 4.618кг.
P12
42160шт.12080114.6 см. 101.115кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 48 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты
IMT35161
 
КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН 100X100X50
IMT351611
 
КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН 100X100X50 DIY
IMT35180
 
СОЕДИНИТЕЛЬ КОРОБОК IMT35150/IMT351501
KLK-5S
 
КОРОБКА КЛЕММНАЯ IP44 МОНТ.ПЛ.,КР.Л. (5Х6,0 ММ2, 380В, 40А)
IMT351802
 
Соединитель коробок IMT35150/IMT351501/LEX1450414R, комплект (10 шт)
Фильтры
Поиск
Корзина