Продукты
IMT35161
КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН 100X100X50
IMT35161
IMT35161
IMT35161
IMT35161

КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН 100X100X50

Референс: IMT35161
Линейка MultiBox

КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН, например, из гипсокартона, размеры 100X100X50 мм, цвет-жёлтый

Спецификация
Технические характеристики
EC002601 Коробка/корпус для скрытого монтажа в стене/потолке
Внутр. глубина 51
Глубина 54-54
Способ монтажа Пустотелая (полая) стена
Ширина 120
Основные характеристики
Количество в одном комплекте набор из 72
Серия Multifix Multifix
Наименование продукта Multifix Plus
Тип продукта распределительная коробка
Дополнительные характеристики
Монтажная опора полые стены
Кабельный ввод 8 ловушки конденсата диаметр: 20-20 мм
Внутренняя глубина 51 мм
Maximum cable cross section 2.5 мм²
Поверхность необработанная
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Рабочая температура окружающей среды -25-60 °C
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648034334612.312.35.4 см. 0.068кг.
BAG
372шт.1360648034334338.438.433.2 см. 5.444кг.
P12
41296шт.12080114.6 см. 115.989кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 53 мм
Ширина 120 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты
KM-251
 
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ С/У ДЛЯ ГСК 2-Я
KLK-5S
 
КОРОБКА КЛЕММНАЯ IP44 МОНТ.ПЛ.,КР.Л. (5Х6,0 ММ2, 380В, 40А)
IMT351802
 
Соединитель коробок IMT35150/IMT351501/LEX1450414R, комплект (10 шт)
IMT35180
 
СОЕДИНИТЕЛЬ КОРОБОК IMT35150/IMT351501
IMT351611
 
КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН 100X100X50 DIY
Фильтры
Поиск
Корзина