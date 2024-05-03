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IMT351611
КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН 100X100X50 DIY
IMT351611
IMT351611
IMT351611
IMT351611

КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН 100X100X50 DIY

Референс: IMT351611
Линейка MultiBox

КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН, например, из гипсокартона, размеры 100X100X50 мм, со стикером, цвет-жёлтый

Спецификация
Технические характеристики
EC002601 Коробка/корпус для скрытого монтажа в стене/потолке
Внутр. глубина 51
Глубина 54-54
Способ монтажа Пустотелая (полая) стена
Ширина 120
Основные характеристики
Серия Multifix Multifix
Количество в одном комплекте набор из 72
Тип продукта распределительная коробка
Наименование продукта Multifix Plus
Дополнительные характеристики
Монтажная опора полые стены
Количество постов 1-постовая
Maximum cable cross section 2.5 мм²
Состав устройства крышка
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Условия эксплуатации
Рабочая температура окружающей среды -25-60 °C
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648034335312.312.35.4 см. 0.068кг.
BAG
372шт.1360648034335038.438.433.2 см. 5.451кг.
P12
41296шт.12080114.6 см. 116.106кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 53 мм
Ширина 120 мм
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Тип документа
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Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
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Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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