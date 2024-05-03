КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН 100X100X50 DIY
КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН 100X100X50 DIY
Референс: IMT351611
КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН, например, из гипсокартона, размеры 100X100X50 мм, со стикером, цвет-жёлтый
Спецификация
Технические характеристики
EC002601 Коробка/корпус для скрытого монтажа в стене/потолке
Внутр. глубина 51
Глубина 54-54
Способ монтажа Пустотелая (полая) стена
Ширина 120
Основные характеристики
Серия Multifix Multifix
Количество в одном комплекте набор из 72
Тип продукта распределительная коробка
Наименование продукта Multifix Plus
Дополнительные характеристики
Монтажная опора полые стены
Количество постов 1-постовая
Maximum cable cross section 2.5 мм²
Состав устройства крышка
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Условия эксплуатации
Рабочая температура окружающей среды -25-60 °C
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480343353
|12.3
|12.3
|5.4
|см.
|0.068
|кг.
BAG
|3
|—
|72
|шт.
|13606480343350
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|5.451
|кг.
P12
|4
|—
|1296
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|116.106
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 53 мм
Ширина 120 мм
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Дата документа: 03/05/2024
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