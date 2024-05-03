MultiBox Коробка распределительная с мембранными вводами IP66 85х85х42 Серая (со стикером) под пистолет

Коробка распределительная IP66. Внутренний размер - 85х85х42. Цвет - серый. Выполнена по технологии двухкомпонентного литья. Для ввода кабелей и труб имеет на каждой боковой стороне по 2 мембраны Ø25 мм (всего 8), которые надежно обхватывают кабель/трубу, плюс 2 ввода на дне коробки. Коробка предназначена для монтажа пристреливанием, например, при помощи газового пистолета. Крепежные отверстия имеют колодцы под ствол Ø11 мм. Огнестойкость-650°С. На дно наклеена этикетка для розничной продажи.